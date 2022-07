RED by SFR propose un forfait 100 Go et offre un smartphone performant en prime

La marque Red by SFR propose un Red Deal donnant droit à un smartphone offert. Elle propose un modèle Xiaomi avec de bonnes performances mais pas de 5G. Red by SFR lance un nouveau Deal. Jusqu’au 18 juillet 2022, la marque low cost de l’opérateur SFR commercialise un forfait avec appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data depuis la France métropolitaine et 18 Go en roaming depuis l’Union européenne et les DOM. Il coûte 15 euros par mois. La carte SIM coûte 1 euro. En contrepartie d’un engagement de 24 mois, RED by SFR offre un smartphone. ll s’agit du modèle Xiaomi Redmi Note 10 Pro d’une valeur indicative de 329 euros. Ce smartphone bénéficie d’un écran AMOLED 120 Hz, d’un module photo principal de 108 Mégapixels et d’une batterie 5 020 mAh avec une charge 33 Watts. Pas de 5G en revanche puisqu’il s’oriente vers la plate-forme Snapdragon 732G ne proposant pas cette connectivité.