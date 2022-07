Nouvelle offre Netflix avec de la publicité, Microsoft se chargera de la partie technologique

Pour alimenter sa première offre d’abonnement financée par la publicité, Netflix signe un partenariat technologique et commercial important.

Accusant une perte d’abonnés qui devrait se poursuivre, Netflix va lancer prochainement un forfait moins cher intégrant de la publicité. Face à la concurrence, notamment de Prime Vidéo et Disney+, le co-PDG de Netflix l’a confirmé cette semaine dans une interview accordé au JDD : “Nous allons donner le choix. En le proposant aux clients qui veulent payer moins cher et que la publicité ne rebute pas. Beaucoup d’entre eux ont grandi en acceptant de regarder une publicité de trente secondes avant une vidéo sur YouTube”. Si la date de lancement de ce nouveau type d’abonnement n’est pas encore arrêtée, il s’agira d’un lancement mondial.

Afin de mettre sur pied son offre, le mastodonte de la SVOD a choisi comme partenaire technologique et commercial, Microsoft. Le géant américain l’a annoncé le 13 juillet sur son blog. “C’est un grand jour pour Netflix et Microsoft. Nous sommes ravis d’offrir une nouvelle valeur premium à notre écosystème de spécialistes du marketing et de partenaires tout en aidant Netflix à offrir plus de choix à ses clients” a t-il fait savoir.

Sa mission sera de gérer la technologie autour de la vente d’espaces publicitaires sur Netflix. “Les spécialistes du marketing qui se tournent vers Microsoft pour leurs besoins publicitaires auront accès à l’audience de Netflix et à l’inventaire premium de la télévision connectée. Toutes les publicités diffusées sur Netflix seront exclusivement disponibles via la plateforme Microsoft”, apprend-on.

« Microsoft a la capacité éprouvée de prendre en charge tous nos besoins publicitaires alors que nous construisons ensemble une nouvelle offre financée par la publicité. Plus important encore, le groupe a offert la flexibilité d’innover au fil du temps tant du côté de la technologie que des ventes, ainsi que de solides protections de la vie privée pour nos membres”, a pour sa part réagi Greg Peters, directeur de l’exploitation de leader de la SVOD.