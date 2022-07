Netflix dévoile son nombre d’abonnés en France, et annonce des évolutions à venir

Netflix va lancer un abonnement moins cher mais avec publicité, va encadrer le partage de mots de passe et annonce disposer de 10 millions de foyers abonnés en France.

Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix a accordé une interview au JDD, riche en informations. Tout d’abord, si le géant américain des contenus voit son nombre d’abonnés en baisse dans le monde (200 000 perdus au premier trimestre 2022), celui-ci est en forte hausse en France depuis 2020. Ted Sarandos dévoile en effet que 10 millions de foyers sont abonnés actuellement dans notre pays, contre 6,7 millions en 2020. Et de préciser qu’un “foyer représentant cinq comptes, le nombre d’abonnés est donc encore plus élevé.”

Un nouveau forfait moins cher avec de la publicité

Face à la concurrence, notamment de Prime Vidéo et Disney+, le co-PDG de Netflix annonce également qu’un forfait moins cher, mais intégrant de la publicité, va être proposé : “Nous allons donner le choix. En le proposant aux clients qui veulent payer moins cher et que la publicité ne rebute pas. Beaucoup d’entre eux ont grandi en acceptant de regarder une publicité de trente secondes avant une vidéo sur YouTube”. La date de lancement de ce nouveau type d’abonnement n’est pas encore arrêtée, mais il s’agira d’un lancement mondial.

Le partage de mots de passe va devenir payant

Autre sujet d’actualité, le partage de mots de passe. Selon Netflix, cela représente 100 millions de personnes qui utilisent son service sans payer et le géant américain compte bien intervenir pour limiter cet usage, sans pour autant l’interdire. “Notre abonnement a été conçu sur la base d’une souscription par foyer et nous avons toléré les partages de codes personnels pour nous faire connaître. Nous testons un nouveau système de facturation pour des profils supplémentaires ne vivant pas sous le même toit. Les clients qui partagent leurs mots de passe avec d’autres devront payer un peu plus cher pour continuer à le faire. Ce sera progressif.” explique ainsi Ted Sarandos.

Source : Le Journal du Dimanche