Les forfaits mobile gavés en gigas pullulent, mais la consommation ne décolle pas

Les abonnés mobiles en France consomment aujourd’hui en moyenne 13 Go de data par mois. En parallèle, les opérateurs proposent quant à eux des offres dépassant très souvent les 100 Go.

A l’heure où les opérateurs se livrent bataille sur les forfaits enrichis en data, l’intérêt pour le consommateur apparaît bien relatif. Pourquoi proposer des offres intégrant parfois plus de 200 Go de données à des abonnés qui en consomment 10 fois moins ? C’est la question que pourrait poser l’Arcep dans son nouvel observatoire des marchés des communications électroniques en France. Lors du premier trimestre 2022, “le trafic par abonné 4G continue de progresser, et s’élève à environ 13 Go par mois, soit + 15 % en un an ce trimestre”, annonce le régulateur.

Une progression des usages et de la consommation somme toute infime par rapport à la multiplication des forfaits boostés en data disponibles sur le marché. Si Free Mobile a enrichi de 60 Go son forfait premium à 19,99€/mois en janvier dernier, le faisant passer à 210 Go, l’opérateur n’a pas revu à la hausse son prix. Ce gain semble être une manière pour l’opérateur de préparer ses abonnés à la démocratisation de la 5G et aux usages qui en découleront, lesquels devraient provoquer une forte croissance dans le trafic de données sur les réseaux. Aujourd’hui, les abonnés Free Mobile font partie des plus gourmands en data sur le Vieux continent, avec pas moins de 20 Go de données dévorés mensuellement.

En face, certains opérateurs comme Bouygues Telecom, tentent d’augmenter le prix de leurs offres en proposant en échange plus de gigas, la surenchère est parfois folle. Adepte de cette pratique légale mais dérangeante, l’opérateur a récemment averti certains abonnés à son offre spéciale Black Friday lancée en novembre dernier, que leur facture va augmenter de 3€. En contrepartie, ils recevront 30 Go supplémentaires sur leur enveloppe déjà conséquente de 300 Go, laquelle était proposée initialement à 13.99€/mois. Il ne s’agit cependant pas de la seule modification apportée : le forfait anciennement uniquement 4G est passé à la 5G.

En 2021, le prix des forfais mobiles a augmenté de 3,1 % en France métropolitaine. A défaut d’avoir réussi à s’accorder sur un retour à trois acteurs, les opérateurs, actuellement rentables, cherchent tous à redresser leurs marges. Et l’une de leur stratégie au-delà d’externaliser certaines de leurs dépenses dans le déploiement de leurs infrastructures réseaux, ou de faire passer à la casse Netflix et consorts pour leur utilisation, est bel et bien d’augmenter leur revenu par abonné. Et souvent la data sert d’excuse.