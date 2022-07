Freebox Révolution et Delta : un service multimédia va disparaître

Le développeur de P2F, application Plex pour Freebox annonce sa disparition à venir sur le Freestore.

“Je vous informe que je ne peux plus maintenir l’application par manque de temps. P2F devrait donc malheureusement bientôt disparaître du Freestore”, c’est par ce message sur le forum d’Univers Freebox que le développeur annonce le clap de fin du client Plex spécialement conçu pour les Freebox Révolution et Delta. Les abonnés l’ayant déjà téléchargé devraient techniquement toujours être en mesure de l’utiliser une fois son retrait effectué.

Plex est un célèbre service multimédia permettant d’accéder à des fichiers multimédias contenus sur son ordinateur et ce depuis n’importe où, y compris depuis une Freebox Révolution, Delta et One Développé spécialement grâce au SDK QML, ce service se nomme« P2f » sur Freebox. Application Freemium, celle-ci propose ses fonctionnalités gratuitement de base, mais offre des avantages à ceux qui l’achètent. Vous pouvez retrouver notre tutoriel de P2f sur cette page.