Augmentation automatique pour certains abonnés Bouygues Telecom, même les forfaits très musclés ne sont pas épargnés

Surprise, Bouygues Telecom augmente la data d’un forfait spécial “Black Friday”, qui n’en avait pas forcément besoin et avec une répercussion sur la facture.

10% de data supplémentaire sur un forfait dont l’enveloppe est déjà très fournie. La filiale du groupe Bouygues avertit en effet certains abonnés à son offre spéciale Black Friday lancée en novembre dernier, que leur facture va augmenter de 3€. En contrepartie, ils recevront 30 Go supplémentaires sur leur enveloppe déjà conséquente de 300 Go, qui était proposée initialement à 13.99€/mois. Il ne s’agit cependant pas de la seule modification apportée : le forfait anciennement uniquement 4G est passé à la 5G.

Et aller, ça évolue encore et encore et encore, vive les forfait « à vie » pic.twitter.com/N3xEnqYuGD

— Noha𝘔1 (@noh_tech) June 30, 2022