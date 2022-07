Abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop : 4 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer avec Amazon Prime

Tous les mois, Prime Gaming offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime pour les récupérer. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop depuis peu ainsi qu’aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de juillet. A l’heure où nous écrivons ces lignes, six nouveaux jeux sont disponibles. La majorité des jeux sont disponibles jusqu’au 1er août prochain. A noter qu’il s’agit d’une période assez particulière, puisqu’en plus de ces titres, le géant américain propose une vingtaine de jeux à récupérer avant le 13 juillet prochain pour son opération commerciale “Prime Day”. Vous pouvez retrouver la liste complète sur votre page Prime gaming, dans la section Prime Day.

4 nouveaux jeux à découvrir avec Amazon Games

Vite ! Le Dr. Fred a kidnappé Sandy, et il va commencer ses expériences. Dave et ses amis sont venus sauver Sandy avant qu’elle ne donne son cerveau au Dr Fred, et vous êtes le cerveau derrière leurs efforts pour résoudre les nombreux mystères de Maniac Mansion.Explorez de nombreuses pièces, ramassez des objets bizarres, riez aux éclats, et faites-vous un peu peur.Choisissez votre intrépide trio de sauvetage parmi sept volontaires improbables. Cinq façons passionnantes d’élucider le mystère et de nombreuses manières de se tromper, avec des issues parfois hilarantes . Pas besoin de clavier : pointez et cliquez pour sélectionner les personnages, objets et actions.

Dirigez le Sordland lors du premier mandat du président Rayne dans le jeu de rôle textuel Suzerain. Naviguez dans les méandres de la politique en discutant avec votre cabinet et d’autres personnalités. Avec une guerre qui menace, une corruption bien installée, une crise économique et des réformes à mener, de nombreux choix reposent sur vos épaules. Comment dirigerez-vous ?



“C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend l’homme” et bien laissez vous emporter par Fishing: North Atlantic. Découvrez la beauté de la Nouvelle-Écosse canadienne et admirez les nombreuses créatures qui peuplent l’océan. Découvrez les richesses de l’océan avec des bateaux de pêche et de l’équipement évolutifs tout au long de votre carrière.



Fell Seal: Arbiter’s Mark est un tactical RPG dans la lignée des classiques Final Fantasy Tactics et Tactics Ogre.Il vous offre des environnements et sprites entièrement dessinés à la main en 2D isométrique et une partition originale de Jan Morgenstern, également compositeur des musiques de Black Sigil: Blade of the Exiled.Vous devrez faire preuve de ruse et de stratégie et maîtriser un système de classes complexe pour triompher des durs combats qui vous attendent. Découvrez une histoire mature dans laquelle vous incarnez un Arbiter, membre d’un ordre chargé de maintenir la paix et l’équilibre des pouvoirs dans le monde.



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.