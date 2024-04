Des abonnés Free rencontrent des problèmes avec leur boîte mail depuis un an, l’Arcep intervient

Depuis le mois d’avril 2023, des abonnés Free indiquent ne pas recevoir certains mails de Microsoft sur la boîte fournie par les opérateurs. Le problème ne serait pas encore réglé.

En dévoilant son observatoire de la satisfaction client 2023, l’Arcep a également dressé une liste d’actions menées suite aux problèmes rencontrés par les abonnés. Chez Free par exemple, c’est du côté de la boîte mail fournie par l’opérateur qu’un problème dure depuis le mois d’avril 2023.

Certains abonnés indiquent en effet ne pas recevoir certains courriels de Microsoft sur leur boîte mail Free, et l’autorité affirme pour sa part avoir pris contact avec l’opérateur et le géant américain. Le but étant, d’une part de leur indiquer le problème rencontré par les opérateurs et, d’autre part, d’en comprendre les raisons. “A ce stade, il semblerait que les difficultés proviennent de la gestion des spams par Free qui conduirait à ce que certains mails émis par les serveurs Microsoft soient considérés à tort comme du spam et soient ainsi filtrés, bloqués et non transmis au destinataire” indique ainsi le gendarme des télécoms.

A date, le problème ne serait pas encore réglé, mais l’Arcep a invité les deux acteurs à se rapprocher pour résoudre le problème.

