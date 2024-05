Free propose de nouveaux films primés gratuitement à ses abonnés

Une programmation spéciale Festival de Cannes, mais aussi une belle histoire d’amour et un coup de folie meurtrier au programme d’OQEE Ciné cette semaine.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free OQEE Ciné continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ainsi, ce vendredi 10 mai de nouveaux films et une série seront désormais disponibles sur la plateforme, gratuitement sur la chaîne 39, dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player ou via l’application OQEE sur de nombreux supports dont les téléviseurs LG depuis peu.

Des comédiens au sommet pour un thriller psychologique troublant : L’homme qui voulait vivre sa vie c’est Romain Duris, quiinterprète le rôle de Paul, avocat au destin tout tracé qui profite du meurtre accidentel de l’amant de sa femme, la toujours très juste Marina Foïs, pour endosser son identité et vivre enfin la vie de photographe dont il rêve. Niels Arelstrup et Catherine Deneuve sont aussi à l’affiche de cette adaptation du best seller de Douglas Kennedy.



Programmation spéciale Festival de Cannes avec 5 grands films primés : Easy Rider, Sexe, mensonge et vidéo, Que le spectacle commence, Taxi driver et Birdy. Une anthologie du 7ème art à savourer en attendant de savoir quel film décrochera la Palme cette année.

Comment assumer son identité devant sa famille quand on a peur d’être rejeté? C’est le sujet de Juste une question d’amour, chronique sensible d’une belle histoire d’amour entre garçons.

Sueurs froides avec Souviens-toi… l’été dernier 2. Le pire cauchema r de Jennifer Love Hewitt dev ient réalité : le tueur en série qui l’a traumatisée un an plus tôt réapparaît pendant son séjour aux Bahamas.

Des aventures à regarder en famille et en urgence avec Noah Wyle alias Flynn Carson, l’aventurier bibliothécaire digne successeur d’Indiana Jones, parti à la recherche du Trésor des mines du Roi Salomon armé d’un vieux papyrus et de son chapeau (mais sans lasso).

