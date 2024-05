Orange, SFR et Prime Video distribueront Max (HBO) très prochainement

Le groupe Warner Discovery annonce que Max sera disponible chez Orange, SFR et sur Prime Video, en plus des box de Free et des offres Canal+.

Après deux ans d’attente, Le service de SVOD le plus attendu du moment débarquera enfin en France le mois prochain. Max (ex HBO Max) a annoncé cette semaine sa date de lancement, il s’agira du 11 juin prochain. Si les trois formules d’abonnement sont déjà connues, les futurs distributeurs de la plateforme commencent à se dévoiler. Pour l’heure, Canal+ s’est montré le plus communicatif avec une intégration annoncée du service sans surcoût dans certaines de ses offres. Free s’est pour sa part fendu d’un tweet annonçant une arrivée prochaine sans plus d’information sur la date et son mode de commercialisation.

De son côté, Orange a également annoncé le lancement de Max sur les réseaux sociaux, le groupe Warner Discovery l’a confirmé en dévoilant la signature de plusieurs contrats, rapporte Le Parisien. “Max sera disponible pour le plus large public grâce à de nombreux partenariats de distribution avec les plus grands acteurs français de la télévision payante, de la téléphonie mobile et du haut débit : Canal+, Prime Video, Orange, Free et SFR “. Les smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, les lecteurs de flux, Apple TV et box Android ou encore les consoles de jeux feront aussi partie des appareils compatibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox