BeiN Sports préparerait la création d’une chaîne 100% Ligue 1 indépendante de son bouquet historique

Pour limiter les pertes occasionnées par un investissement important, 700 millions d’euros par an pendant 5 saisons, BeIN Sports souhaiterait en cas d’accord valoriser au maximum la Ligue 1 avec la création d’une chaîne regroupant tous les matchs du championnat, distincte de son bouquet actuel. Cela nécessiterait donc un nouvel abonnement.

Pour la période 2024-2029, la Ligue 1 ne connaît toujours pas son diffuseur. Aujourd’hui, tous les observateurs s’accordent à dire que beIN Sports est la seule option possible pour la LFP, alors que Amazon qui refuse de faire des folies, est aujourd’hui plutôt dans l’attente bien que la Ligue, satisfaite de son travail, ne l’a pas mis sur la touche. Le géant américain pourrait toutefois récupérer un match (celui du vendredi soir serait dans son viseur) pour un budget de 80 à 100 millions d’euros par saison à intégrer directement dans Prime Video, selon les informations de RMC Sport.

Après avoir entamé des négociations de gré à gré il y a plusieurs mois avec la LFP, BeIN Sports aurait donné son accord selon nos confrères pour valoriser les droits TV de la Ligue 1 en France à hauteur de 700 millions d’euros à condition qu’une solution financière soit trouvée avec son distributeur Canal+, et c’est loin d’être fait.

Une chaîne 100% Ligue 1 éditée par BeIn Sports avec un abonnement à part

La création d’une chaîne dédiée, éditée par BeIN Sports, indépendante de son bouquet est aujourd’hui évoquée pour trouver une solution. Si RMC Sport indique que des discussions ont lieu avec le patron de Canal+, Maxime Saada, autour d’un accord d’exclusivité, le journal L’Equipe estime au contraire que la création d’une chaîne distincte nécessitant un nouvel abonnement permettrait au groupe qatari de ne plus être directement lié au contrat signé entre les deux acteurs, Canal+ lui versant 250 millions d’euros par an pour gérer la distribution de BeIN Sports. Si cette chaîne venait à voir le jour, cela lui permettrait de négocier directement avec Orange, Free, SFR et Bouygues même si aucun contact n’a eu lieu pour le moment. Un accord entre BeIN Sports et Canal+ sur la Ligue 1 induirait donc une réévaluation de leur contrat actuel.

Dans tous les cas, la volonté serait d’augmenter la valeur du contenu Ligue 1 et de récupérer des fonds via cet abonnement afin de limiter le plus possible les pertes occasionnées par cet investissement important qui devrait avoisiner les 700 millions d’euros par an jusqu’en 2029.

Canal+ prend son temps

De son côté Canal+ a annoncé qu’il aviserait une fois la vente des droits bouclée. “Maxime Saada, bien conscient qu’un accord serait synonyme de victoire pour la LFP avec qui la relation est glaciale, veut prendre tout son temps. Sa priorité du moment n’est d’ailleurs pas le ballon rond mais le ballon ovale”, a fair savoir cette semaine sur X, le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot. Canal + va répondre mercredi prochain à l’appel d’offre lancé sur les droits du Top 14, le groupe devrait sauf grande surprise les conserver jusqu’en 2031.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox