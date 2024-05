Abonnés Livebox : deux arrivées à ne pas louper sur la TV d’Orange via un nouveau plan de service

France UHD, M6+ et M6+ Max sont disponibles sur la TV d’Orange.

Avis aux abonnés Livebox et Sosh avec TV, Orange a déployé un nouveau plan de service le 15 mai. Au programme, le lancement de la chaîne France 2 UHD sur le canal 902 pour regarder notamment Roland-Garros et les JO en 4K native.

Pour en profiter, il est nécessaire de respecter certaines conditions. Selon plusieurs témoignages, des problèmes de HDR mal négocié empêchent des abonnés d’en profiter pour le moment alors que leurs équipements sont compatibles et activés.

France 2 UHD a été lancée sur @orange_france @tvorange mais elle fonctionne chez pratiquement personne 👀 à cause du HDR mal négocié (alors même que tout est activé côté TV et décodeur). Dites en commentaire si vous arrivez à la voir, ou pas, et avec quel matos. https://t.co/bZU6DCz1Hm — Ultra-K.fr (@ultrakfr) May 17, 2024

M6+ et M6+ Max sur la TV d’Orange

Autre nouveauté, 6Play est devenu M6+ dans les replays des Livebox. Il s’agit de la nouvelle plateforme du groupe M6 qui entend proposer 30 000 heures disponibles dans l’année dont 10 000 exclusives avec pas moins de 300 films et 300 séries.

Le plan de service d’Orange intègre également M6+ Max à la place de 6Play Max, une offre payante sans publicité à 4,99€/mois. Certains replays pourront contenir des publicités pour des raisons contractuelles alors que les chaînes en direct restent pubées. Cette formule permet aussi d’avoir accès à des avant-premières exclusives et de profiter des contenus partout et même hors connexion, grâce au téléchargement sur mobile et tablettes.

