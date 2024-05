Orange lance la chaîne France 2 UHD pour ses abonnés Livebox et Sosh

Les abonnés fibre d’Orange et Sosh avec player et TV compatibles, peuvent dès aujourd’hui accéder à la chaîne France 2 UHD sur le canal 902 de leur box

Chose promise chose due, les abonnés d’Orange disposant d’un décodeur compatible (TV6 ou UHD) peuvent dès à présent profiter de la nouvelle chaîne France 2 UHD sur le canal 902 de leur Livebox ou Boîte Sosh, en atteste sur X le compte @ultrakfr. De quoi profiter dans un premier temps de Roland Garros en 4K native dès le 20 mai prochain. France Télévisions a également annoncé que sa nouvelle chaîne intégrera à l’occasion du mythique tournoi sur terre battue un son immersif en 3D avec le support du Dolby Atmos pour des matchs joués en journée sur plusieurs courts.

Gratuite, France 2 UHD proposera également des émissions nativement en UHD avec HDR10 pendant les Jeux Olympiques de Paris. Elle est d’ores et déjà disponible pour plus de 30 millions de Français via la TNT. SFR, Bouygues Telecom et Free devraient eux aussi diffuser cette chaîne très prochainement. L’opérateur local Orne THD propose déjà cette version 4K depuis ce 15 mai à ses abonnés sur le canal 52.

Comment profiter de France 2 UHD sur votre Livebox

Pour en prendre plein les yeux sur France 2 UHD, les abonnés Orange doivent remplir quelques conditions comme disposer d’une offre Fibre avec un décodeur TV 6 ou TV UHD, mais aussi “utiliser le câble HDMI fourni pour connecter le décodeur à un port HDMI compatible HDCP (version 2.2 minimum) de votre téléviseur, amplificateur home cinéma ou barre de son”, indique le FAI. Il faudra enfin vérifier que votre téléviseur ou vidéoprojecteur Ultra HD/4K est compatible HDR10 et que la fonction HDR est activée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox