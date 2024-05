France 2 diffusera Roland-Garros en 4K native sur sa nouvelle chaîne UHD, lancement imminent sur les box des opérateurs

C’est officiel, la nouvelle chaîne France 2 UHD diffusera en résolution 4K native le mythique tournoi de tennis sur terre battue de Roland-Garros. Si les abonnés d’Orange en profiteront, Free, SFR et Bouygues Telecom devraient eux aussi ne pas rater le coche.

Diffusé depuis plusieurs années en 4k sur sa chaîne France TV Sport 4K UHD, le célèbre tournoi de tennis de Roland-Garros sera cette année retransmis en ultra haute définition sur la nouvelle chaîne France 2 UHD pour le moment seulement disponible sur la TNT pour plus de 30 millions de Français.

Du côté des opérateurs nationaux, seul Orange a pour l’heure annoncé un accord officiel et la distribution de sa nouvelle chaîne sur les Livebox au cours du mois de mai, soit juste à temps pour le tournoi du grand chelem parisien qui se tiendra du 20 mai au 9 juin prochain. Après deux faux départs (sans feu vert), SFR devrait donc lui aussi lancer France UHD sur ses box et permettre à ses abonnés d’en prendre plein les yeux lors de ce grand événement sportif. Il est fort à parier que Bouygues Telecom et Free diffuseront également la chaîne d’ici le début de la compétition. De son côté, l’opérateur local OrneTHD a d’ores et déjà annoncé une disponibilité de la chaîné à partir du 15 mai pour ses abonnés.

En plus de l’UHD natif, France Télévisions a également annoncé que sa nouvelle chaîné intégrera pour Roland-Garros un son immersif en 3D avec le support du Dolby Atmos. Ce dispositif à la pointe de la technologie concernera les matchs joués en journée sur les courts Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen, Simonne Mathieu et le court 14.

La chaîne UHD de France 2 est disponible 24 heures sur 24 sur le canal 52 de la TNT dans l’Hexagone et 22 en Outre-mer depuis le mardi 23 janvier, tandis que celle de France 3 arrive le 10 juillet, uniquement pour les JO.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox