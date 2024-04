SFR a lancé la nouvelle chaîne France 2 UHD sans l’accord de France Télévisions, coupure du signal

Disponible pour plus de 30 millions de foyers français sur la TNT, France UHD n’est pas encore accessible directement sur les box des opérateurs. SFR a tenté de lancer la chaîne fin mars sans avoir les droits, avant de récidiver il y a quelques jours. Le signal a été coupé.

Un faux départ, à deux reprises et sans les droits. Lancé pour la première fois fin mars sur les box de SFR, le flux de la version 4K de France 2 actuellement déployée massivement sur la TNT, a rapidement été retiré de la diffusion. La raison, l’opérateur n’aurait pas reçu le feu vert du groupe public.

Selon @Cedtric_THD, un ingénieur réseau-télécom d’Orne THD, FAI qui attend de pouvoir lui aussi diffuser France 2 UHD, SFR a dû couper le signal une première fois après avoir ouvert le flux en IPTV il y a un mois sur ses box avant de récidiver une seconde fois le 25 avril en diffusant cette fois la chaîne en OTT sur sa Box TV Connect. France Télévisions aurait pris alors la décision de couper le signal directement.

D’ici les Jeux Olympiques, les opérateurs comme Orange, Free et Bouygues Telecom diffuseront France 2 UHD sur leurs box. Du côté d’Orne THD, “pas de date. Il y a encore de petits bugs à corriger. On respecte : ils veulent rendre une copie propre et livrer de beaux flux”, indique @Cedric_THD.

Sur la TNT, le déploiement se poursuit. A l’issue d’une quatrième phase, ce sont maintenant plus de 30 millions d’habitants qui peuvent accéder à France 2 en 4K.

