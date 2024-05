Bouygues Telecom annonce transformer d’anciennes Bbox en versions compatibles WiFi 6E

Dans le but de réduire l’empreinte carbone de la fabrication de ses box, Bouygues Telecom annonce qu’il va recycler ses anciens modems en versions plus modernes.

Les nouveaux modems Bbox WiFi 6E de Bouygues Telecom, distribués avec l’offre Bbox Ultym fibre, pourront désormais être assemblés à partir d’anciens modems WiFi 6. Cette innovation, rendue possible grâce à un partenariat avec Sagemcom, le fabricant des modems, et Cordon Group, l’acteur en charge de la transformation des box, permet une économie carbone de 58% par rapport à la fabrication d’un modem WiFi 6E neuf.

Ainsi, Bouygues Telecom met en place un modèle circulaire pour ne pas gâcher ses anceinnes box WiFi 6 lorsque ses abonnés changent d’offres. Le réassemblage est réalisé en France, à Ribeauvillé.Dans la continuité de l’Accord de Paris sur le climat, Bouygues Telecom a pris des engagements pour limiter son empreinte carbone, avec des objectifs de réduction entre 2021 et 2027 de -29,4% sur ses scopes 1 et 2 et de -17,5% sur son scope 3, validés par SBTi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox