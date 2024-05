Comparatif : que vaut le nouveau forfait Free Mobile enrichi face à Orange, SFR et Bouygues Telecom ?

Avec son passage à 300 Go, le forfait Free Mobile tient-il tête à la concurrence ? Univers Freebox vous propose de vous faire un avis avec un comparatif simple.

Le tarif ne change pas, mais le forfait évolue. L’offre historique de Free à 19.99€/mois a vu son enveloppe de data multipliée par 100 en douze ans avec l’enrichissement annoncé hier par l’opérateur. Aujourd’hui, ce forfait propose 300 Go utilisables en France métropolitaine, un accès à la TV et une enveloppe data de 35 Go à l’étranger. Mais que vaut-il face à la concurrence ?

Univers Freebox a réalisé un petit comparatif pour vous donner un ordre d’idée. Pour cela, nous nous basons sur les forfaits sans engagement ayant un tarif proche de celui de Free Mobile et une enveloppe data en 5G. Nous nous concentrons également sur les opérateurs nationaux (et leurs marques low-price) et n’incluons pas les MVNO dans ce comparatif. Les offres comparées sont celles proposées à 14h ce mercredi 15 mai par les opérateurs.

Prix et Data Tarif Enveloppe data en France Free Mobile 19,99€/mois 300 Go (5G) Red by SFR 17,99€/mois 200 Go (5G) Sosh 20,99€/mois 140 Go (5G) B&You 17,99€/mois 200 Go (5G) Orange 22,99€/mois pendant six mois puis 34,99€/mois 170 Go (5G) SFR 22,99€/mois 140 Go (5G)

Communications et roaming Appels/SMS Data à l’étranger Free Mobile Illimités en France et depuis Europe, DOM, Canada, Australie, Israël, USA, Afrique du Sud… 35 Go (4G) depuis plus de 100 destinations Red by SFR Illimités en France et depuis Europe et DOM 32 Go en UE/DOM (4G) Sosh Illimités en France et depuis Europe et DOM 25 Go en UE/DOM (4G) B&You Illimités en France métropolitaine 30 Go en UE/DOM (4G) Orange Illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France 100 Go utilisables dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre (4G) SFR Appels illimités, SMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine, de Monaco et des DOM. MMS illimités vers la France métropolitaine et Monaco. 100 Go en Europe/DOM (4G)

Suppléments Avantage box Services inclus

Free Mobile -4€/mois pour les abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K -10€/mois pour les abonnés Pop et pendant un an pour les abonnés Ultra (puis -4€) Oqee TV (220 chaînes incluses) Free Ligue 1 Red by SFR Pas d’avantage box Pas de service supplémentaire Sosh Pas d’avantage box Pas de service supplémentaire B&You Pas d’avantage box Pas de service supplémentaire Orange -6€ sur le prix de l’abonnement Multi-SIM internet : une 2ème carte SIM sur demande pour une tablette ou une Airbox ou un second mobile SFR -6€ sur le prix de l’abonnement SFR TV « Plus Smartphone inclus » (réduction pour l’achat de smartphone en boutique)

Verdict : un rapport quantité-prix imbattable chez Free Mobile

Le forfait Free n’est pas le moins cher, mais est définitivement le plus complet en termes de data, de services et même pour les globe-trotters avec davantage de destinations incluses, et il est toutefois moins cher que les forfaits d’Orange, Sosh ou de SFR. Il est cependant important de noter que dans le choix de l’opérateur, la qualité du réseau est également très importante et peut varier drastiquement selon votre zone d’habitation. Il suffit ainsi qu’un opérateur soit le seul présent près de chez vous pour que le choix soit vite fait. De plus, si nous nous concentrons ici sur les forfaits les plus riches des opérateurs, il convient généralement d’opter pour une offre convenant à vos usages classiques. En cela, difficile ainsi d’affirmer quelle est la meilleure offre pour vous, mais on peut au moins conclure que le forfait Free a de quoi satisfaire beaucoup de monde pour un prix relativement raisonnable.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox