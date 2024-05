Nouveau : Free Mobile fait passer son forfait historique à 300 Go sans changer le prix

Après avoir lancé un booster survolté la semaine dernière pour son offre à 2€, Free fait passer son forfait à 19.99€/mois à 300 Go.

Free Mobile a promis de ne pas changer le prix de ses offres historiques, mais continue de les enrichir. Après avoir augmenté son enveloppe à l’étranger, ajouté de nouvelles destinations, puis intégré Oqee à son forfait à 19.99€/mois, ce dernier voit maintenant son enveloppe accessible en France passer de 250 à 300 Go par mois.

Mis à part cette évolution importante, l’offre reste la même et propose toujours les appels, SMS et MMS illimités en France, l’accès à la 5G sous réserve d’un téléphone compatible, à Oqee (220 chaînes TV incluses) et au service Free Ligue 1 ainsi qu’à 35 Go en 4G depuis plus de 100 destinations ainsi que les appels SMS et MMS illimités depuis Europe, DOM, Canada, Australie, Israël, USA, Afrique du Sud… Cette évolution est valable pour les nouveaux abonnés, mais aussi pour les personnes disposant déjà du forfait à 19.99€/mois, sans surcoût.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox