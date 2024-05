Surprise, Free Mobile lance un booster 20 Go pour son forfait 2€

Free Mobile permet désormais de profiter d’un forfait 20 Go à 6,99€/mois et même à 4,99€ pour les abonnés Freebox.

Free Mobile frappe fort ce 6 mai face aux offres agressives de ses concurrents. Les nouveaux abonnés à son forfait 2€ et les actuels peuvent désormais souscrire à un tout nouveau booster, une option payante qui permet d’obtenir plus de data et les appels illimités. Cette offre passe ainsi aujourd’hui de 5 Go à 2,99€/mois supplémentaires à 20 Go en 4G pour un prix de 4,99€/mois.

Au total, ce forfait coûtera 6,99€/mois voire même seulement 4,99€/mois pour les abonnés Freebox. “Besoin de plus avec votre Forfait 2€ ? En choisissant l’option Booster 20 Go à 4,99€/mois, vous profitez, en France métropolitaine de 20 Go par mois au lieu de 50 Mo (au-delà 0,05€/Mo) et des appels illimités au lieu de 2h par mois”, indique ainsi Free Mobile sur son site web. Et ce n’est pas tout puisque 10 Go sont aussi inclus en Europe et DOM (au-delà 0,00181€/Mo) ainsi que les appels illimités vers ces destinations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox