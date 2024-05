C’est officiel, Canal+ est en passe de signer avec Max (HBO), d’autres offres de streaming sont dans son viseur

Le patron de Canal+ annonce des négociations très avancées avec Warner autour de la distribution de Max (ex-HBO Max) dont le lancement approche en France.

En constante croissance d’abonnés dans l’Hexagone, Canal+ fait figure de super-agrégateur de plateformes de streaming, avec la distribution notamment de Netflix, Disney+, Paramount+ et Apple TV+. Sa stratégie d’investir fortement dans les contenus fonctionne à merveille, en atteste ses performances commerciales et l’attractivité de ses offres.

“Nous dépensons déjà 3,5 milliards d’euros dans les contenus, quand TF1 et M6 dépensent 1,5 milliard d’euros à eux deux”, s’est félicité à ce propos Maxime Saada, patron de Canal+, dans un entretien accordé au Figaro ce week-end. Selon lui, l’intégration d’Apple TV+ à Canal+ “a été particulièrement appréciée par les abonnés”.

Son objectif est désormais de continuer dans ce sens avec de nouveaux accords de distribution. “Nous sommes très avancés avec Warner“, révèle Maxime Saada, un deal est donc très proche pour la distribution du service de SVOD du groupe américain, Max (HBO), dont la date de lancement en France devrait être dévoilée à la fin du mois lors d’une présentation du service.

S’agissant de la distribution de Prime Video d’Amazon, la situation semble aujourd’hui toujours bloquée.”Ils se passent de nous et nous nous passons d’eux. Nous serions néanmoins très favorables à l’idée de les distribuer, comme les autres plateforme”, indique le président du directoire de Canal+. Le groupe s’intéresse également à “la possibilité d’intégrer d’autres offres de streaming, plus ciblées.”

L’ambition affichée est de continuer à agréger des offres en France et à l’international “sur un modèle hybride et convergeant, mixant gratuit et payant. Nous voulons avoir un pied sur ces deux marchés. Cette stratégie pourrait aboutir potentiellement à l’intégration de Dailymotion avec Canal+”. Du mouvement est donc à prévoir dans un avenir proche. Canal+ prévoit par ailleurs de lancer une nouvelle offre avant l’été.

