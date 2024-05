Abonnés Freebox et Amazon Prime : téléchargez gratuitement ces deux nouveaux jeux PC offerts

Un voyage dans le passé et des mystères à résoudre au programme dans cette nouvelle sélection Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, quatre nouveaux titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Trouvez des objets cachés, résolvez des énigmes et échappez-vous de la pièce avec 100 Doors Games : Escape from School. La meilleure chose à propos de ce défi de cent portes, c’est qu’il est simple à jouer, mais très compliqué à relever ! Alors, faites du bien à votre cerveau et amusez-vous ! Mia (vous allez la rencontrer) est enfermée dans une école (vous allez découvrir pourquoi). L’objectif principal de ce défi de jeu de cent portes est de l’aider à s’échapper de la pièce et à trouver la sortie afin qu’elle puisse rentrer chez ses parents et retrouver son lit douillet. Pour déverrouiller la serrure de la porte, vous devrez trouver des objets cachés et résoudre des énigmes incroyables en utilisant votre appareil de toutes les manières imaginables. Pour vous échapper de l’école, vous devez déverrouiller chacune des 100 portes et vous échapper de la pièce.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

The Forgotten City est un jeu d’aventure mystérieux mêlant exploration et déduction. C’est une version revisitée du mod acclamé par la critique qui a remporté un prix national de la Writers’ Guild et qui a été téléchargé plus de 3 millions de fois. Le combat est une option, mais la violence ne vous mènera pas loin. Ce n’est qu’en interrogeant une communauté entrelacée de personnages hauts en couleur, en exploitant intelligemment la boucle temporelle et en faisant des choix moraux difficiles que vous pourrez espérer résoudre ce mystère épique. Ici, vos décisions sont importantes. Le destin de la cité est entre vos mains.



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris Fallout 2.

