Canal+ annonce le lancement d’une toute nouvelle offre avant l’été pour continuer de grandir en France

Canal+ compte désormais plus de 10 millions d’abonnés en France. Pour séduire davantage, une nouvelle offre sera lancée dans les prochaines semaines. Il faudra probablement attendre le jour-j pour connaître son contenu.

Avec le rachat d’OCS tout en surfant sur sa bonne dynamique commerciale, Canal+ compte à présent 10,6 millions d’abonnés en France, à fait savoir Maxime Saada, directeur du directoire du groupe lors d’un entretien accordé ce 5 mai au Figaro.

En 2023, “nous avons conquis plus de 500 000 abonnés de moins de 26 ans et rajeuni notre audience. Nous sommes convaincus qu’il existe encore un potentiel de croissance en France.” Si aujourd’hui les activités françaises du groupe Canal+ “sont désormais proches de l’équilibre”, l’objectif est d’aller encore plus loin et d’enchaîner les années de croissance. Pour ce faire, la filiale de Vivendi prévoit de “lancer une nouvelle l’offre avant l’été” sans donner davantage de détails.

Par ailleurs, dès septembre prochain, Canal+ commencera à diffuser en exclusivité l’intégralité de la Ligue des Champions de football et de toutes les autres coupes d’Europe. Pas moins de 18 chaînes en live seront lances à cette occasion.

