Free Mobile passe deux nouveaux caps sur la 5G

L’opérateur compte désormais plus de 19 000 sites 5G et plus de 6000 supports dans la bande 3,5 GHz.

Dans son nouvel observatoire mensuel des déploiements des réseaux 5G des opérateurs, l’Agence nationale des fréquences annonce le passage de deux caps du côté de Free Mobile. L’ex-trublion compte désormais plus de 19 000 sites 5G (19 346 ) au 1er mai, loin devant Bouygues Telecom et ses 13 288 supports, SFR (11 645) et Orange (9812).

S’il dispose de la meilleure couverture 5G, Free Mobile le doit au déploiement massif de la bande 700 MHz dont 19 317 sites sont aujourd’hui techniquement opérationnels. De leur côté, Bouygues et SFR déploiement la bande 2100 MHz en complément alors qu’Orange fait le choix de se focaliser uniquement sur la bande reine (3,5 GHz) qui apporte plus de débits.

Sur la fréquence 3,5 GHz, l’opérateur historique compte désormais 9 766 sites équipés, devant SFR (8071) et Bouygues Telecom (7 858). Loin derrière, Free Mobile va devoir cravacher pour respecter ses engagements à savoir le déploiement de 8000 sites d’ici fin 2024. Pour l’heure, l’opérateur passe un cap à son rythme en franchissant la barre des 6000 sites 3,5 GHz (6 096), il lui reste donc un peu moins de 2000 sites à équiper d’ici la fin de l’année.

Faute d’avoir déclaré à temps ses chiffres de déploiement 5G du mois de mars à l’Agence nationale des fréquences, l’évolution du nombre de ses sites 5G publiée dans le nouvel observatoire de l’ANFR est celle de mars et avril, les données ont été compilées. L’opérateur a ainsi déployé 369 sites 3,5 GHz sur les deux derniers mois contre 602 supports pour Orange, 234 pour SFR et 313 pour Bouygues Telecom. Free Mobile devra confirmer ce réveil dans les prochains et intensifier un peu plus encore son déploiement pour atteindre son objectif.

Au 1er mai, 37 320 sites 5G ont été déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile, c’est-à-dire qu’ils émettent des ondes radio mais peuvent ne pas encore être commercialement ouverts.

La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 8 sites n’hébergent que de la 5G.

