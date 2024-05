Des abonnés Freebox Ultra et Pop WiFi 7 rencontrent des problèmes de déconnexions intempestives avec leur box Somfy

Friture sur la ligne entre les serveurs Ultra et Pop WiFi 7 et la TaHoma Switch de Somfy.

Des abonnés Freebox Ultra et Pop WiFi 7 rencontrent actuellement des problèmes de déconnexions intempestives sur leur box domotique Tahoma Switch, à en croire un certain nombre de témoignages sur le forum de Somfy.

“Tout fonctionnait très bien jusqu’à la semaine dernière, où du jour au lendemain ma TaHoma Switch s’est mise à se déconnecter constamment. Voyant rouge et indication “box déconnectée” dans l’application. De temps en temps elle se reconnecte, puis se redéconnecte quelques minutes plus tard. Je n’ai absolument rien changé dans ma configuration réseau chez moi. Je regarde sur l’interface d’administration de ma Freebox et même quand la Tahoma Switch est déconnectée, je la vois bien connectée au Wifi de la box, je vois même quelques kilooctets de données transmises par-ci par-là”, confie Olivier.

Ce dysfonctionnement touche également Dorian, un abonné Freebox Ultra : “même problème que tout le monde déconnexion très souvent, j’ai essayé de dédier une carte WiFi de la Freebox car il y en a 4, J’ai essayé toutes les combinaisons possibles, j’ai toujours des déconnexion”.

Alors comment faire fonctionner la TaHoma Switch, véritable commande intelligente pour centraliser et connecter les équipements Somfy et ceux des marques partenaires ?

En attendant un éventuel correctif, un utilisateur du forum de Somfy propose une solution qui semble fonctionner : “vous devez désactiver le standard 802.11be sur FreeboxOS. La TaHoma Switch supporte visiblement très mal les trames 802.11be”. Il est également proposé de séparer le réseau Wifi 2,4GHz sur un SSID différent.

Il est enfin conseillé de rester sur la bande 20MHz en WiFi sauf si vous êtes en pleine campagne sans voisinage proche.

