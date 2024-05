Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un nouveau forfait à moins de 10€ chez Free Mobile, du changement sur les Freebox etc.

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Le service M6+ arrivera en mai sur les Freebox. Plus d’infos…

Filmo TV est à 1€/mois pendant deux mois sur les Freebox. Plus d’infos…

Les abonnés Amazon Prime et Freebox peuvent profiter de 2 nouveaux jeux PC gratuits avec Prime Gaming. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Pop, Ultra et mini 4K : lancement d’une chaîne ciné dédiée à une franchise culte sur Pluto TV. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle interface de Frissons Extrêmes sur Freebox Révolution et Delta Plus d’infos…

Freebox Files a été mis à jour sur iOS et Android. En savoir plus…

Il est désormais possible de connecter son Player Devialet à une Freebox Ultra. En savoir plus…

Abonnés Freebox et Free Mobile 5G : Free enrichit une fois de plus son catalogue de films et séries gratuits. Plus d’infos…

Un modèle 85″ de Samsung est proposé aux abonnés Freebox avec une double promo permettant d’économiser 400€ en tout.

Nouveauté Free Mobile

Free Mobile propose une nouvelle vente privée avec un forfait à tarif cassé et, avec 90Go de Data et sans condition de durée. En savoir plus…

La carte de couverture prévisionnelle de Free Mobile est désormais mise à jour quotidiennement. En savoir plus…

Free Mobile relance son opération de promos “Free Days 5G” avec de bonnes affaires. Plus d’infos…

Free Mobile a déployé 172 nouveaux sites 4G actifs durant le mois d’avril. En savoir plus…

Annonces de la semaine

Free Pro évolue et annonce préparer de nouvelles offres Plus d’infos…

Les meilleurs conseillers des boutiques Free de l’année 2023 ont été récompensés par Xavier Niel en personne. Plus d’infos…

Free Mobile veut faire évoluer ses équipements voix et cherche “la perle rare” Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox