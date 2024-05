Abonnés Freebox : nouvelle promo sur une grande Smart TV Samsung 4K, jusqu’à 400€ d’économie

Un modèle 85″ de Samsung est proposée avec une double promo permettant d’économiser 400€ en tout.

Il y a quelques temps, une vague d’offres de remboursements et de remises immédiates arrivait sur la boutique de téléviseurs proposés aux abonnés Free. L’un des modèles bénéficiait d’un combo permettant de soustraire 340€ au prix initial, mais maintenant ce sont 400€ qui peuvent être économisés, dont 200€ immédiatement.

Il s’agit de la TV 4K Crystal UHD CU7105 dans son format 85 pouces. En effet, si une remise immédiate de 200€ est appliquée au tarif initial de 1699, une offre de remboursement proposée par Samsung permet de bénéficier de 200€ d’économie supplémentaire sur demande. À noter, il faudra, lors de la commande, débourser 539€ puis 31.99€/mois pendant trente mois, avec la possibilité de régler le restant à tout moment.

D’autres modèles plus classiques sont concernés avec des promotions alléchantes, ainsi, 200€ remboursés sur demande sur les nouveaux téléviseurs QLED Q60D 85 et 75 pouces. Tous les modèles proposés proposent l’application Oqee permettant d’accéder aux chaînes de votre abonnement Freebox. Le montant du remboursement varie selon les modèles. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox