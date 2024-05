Le prix ne fait pas tout dans les forfaits Free Mobile, les services tiers des opérateurs sont-ils vraiment utiles ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La nouvelle offre de Free Mobile sur Veepee ne convainc pas tout le monde

Free propose un nouveau forfait mobile 90Go à 9,99€/mois et valable à vie (le prix est fixe, sans condition de durée, et sans engagement). Cette offre est proposée, au moins dans un premier temps, jusqu’au vendredi 15 mai à 6h00 sur Veeepe. Une offre finalement assez classique et qui peut avoir du mal à tenir la comparaison avec d’autres formules, notamment celles proposées par des MVNO. Mais pour certains, opter pour ce forfait spécial, ce n’est pas seulement une question de porte-monnaie.

Bataille rangée sur le modèle tarifaire des offres box

Après un passage à une promotion de 6 mois sur ses offres Bbox en novembre 2023, Bouygues Telecom rétropédale pour revenir à 12 mois. De quoi occasionner des changements sur ses tarifs entre hausses la première année et baisses par la suite. Ainsi, le marché se divise globalement en trois : Free et Bouygues Telecom proposent (majoritairement) des box avec 12 mois de promotions, Orange reste à six mois et SFR est repassé au tarif fixe. Qui arrivera à faire basculer la tendance totalement ?

Les adresses emails fournies par les opérateurs, pratiques, mais loin d’être optimales

Depuis le mois d’avril 2023, des abonnés Free indiquent ne pas recevoir certains mails de Microsoft sur la boîte fournie par les opérateurs. Le problème ne serait pas encore réglé et l’Arcep pousse les deux acteurs à échanger pour corriger la situation. Un souci de longue date donc, mais qui pourrait être relativisé selon certains pour une simple raison : c’est loin d’être le coeur de métier d’un opérateur télécom.

L’innovation du WiFi 7, c’est mitigé

“On peut vivre sans WiFi 7“, tel est le titre d’une des chroniques du magazine 60 millions de consommateurs. L’association de consommateur indique que si la nouvelle norme, boostée par l’élargissement des bandes de fréquences, peut faire gagner énormément de débit, ce ne sera pas forcément utile pour tout le monde. “Concrètement, une telle vitesse n’est réellement utile qu’à ceux qui utilisent simultanément des services très gourmands en ressources, comme le streaming en 4K ou les jeux en réseau, et subissent de fréquents ralentissements ou saccades” affirme-t-elle ainsi. Si l’innovation maîtrisée peut être encouragée, sur certains points sa critique peut être légitime, en termes d’usages ou de philosophie de vie tout simplement.

Le vol de cuivre pris à la rigolade, mais pas pour tout le monde

De nombreux malfrats cherchent à se faire de l’argent facile en dérobant les câbles de cuivre apportant l’ADSL et la téléphonie fixe. Plus de 1600 vols ont été répertoriés en France l’année dernière. Si certains préfèrent en rire, d’autres le prennent très au sérieux du fait des retombées possibles de priver quelqu’un de connexion.

