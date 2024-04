Bouygues Telecom revoit totalement la tarification de ses box internet

Après un passage à une promotion de 6 mois sur ses offres Bbox en novembre 2023, Bouygues Telecom rétropédale pour revenir à 12 mois. De quoi occasionner des changements sur ses tarifs entre hausses la première année et baisses par la suite.

Deuxième recruteur sur le fixe en 2023 à quelques encablures seulement de Free, Bouygues Telecom revoit aujourd’hui sa gamme d’offres Bbox. Premier enseignement, l’opérateur fait le choix de venir à une politique tarifaire comprenant une promotion sur 12 mois au lieu de 6 mois, de quoi permettre à ses nouveaux abonnés de faire des économies même si au passage des hausses de tarifs sont à noter la première année, contrebalancées par un allongement de la période de promotion et une baisse de prix la seconde année sur plusieurs offres.

Dans le détail, l’offre Bbox Fit (fibre) passe de 18,99€ à 19,99€/mois pendant 12 mois au lieu de 6 mois avec un tarif inchangé la seconde année soit 32,99€/mois. Les nouveaux abonnés feront ainsi 72 euros d’économies la première année par rapport à l’offre précédente.

Le plus grand chamboulement est à noter sur les offres milieu et haut de gamme de Bouygues Telecom. La Bbox Must (fibre) voit son tarif augmenter de 8€/mois la première année en l’échange d’une promotion de 12 mois avant de voir son tarif baisser de 3€ à 39,99€/mois par rapport à la formule précédente. Chaque année l’économie effectuée sera de 36 euros.

Pour sa part, la Bbox Ultym (fibre) est à présent affichée à 42,99€/mois pendant 12 mois soit 10€ de plus mais encore une fois la période de promotion est ici doublée. A partir de la seconde année, l’offre passe à 47,99€/mois soit 5€/mois de moins que précédemment de quoi tout de même faire 60€ d’économie chaque année.

Autre nouveauté, les Bbox Must et Ultym intègrent désormais Cafeyn inclus pendant 6 mois (puis 9,99€/mois). Et ce en plus de Disney+, Universal+ et Amazon Prime dans les services sont également offerts pendant la même durée.

Source : Alloforfait

