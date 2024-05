Freebox Files : Free lance des nouveautés sur iOS et Android

La ‘Sauvegarde de nuit” permet désormais aux abonnés Freebox de sauvegarder toutes leurs photos plus rapidement dans l’application Freebox Files.

Après le déploiement d’une version bêta la semaine dernière, l’application Freebox Files intègre plusieurs améliorations sur Android et iOS dont une nouvelle fonctionnalité baptisée “Sauvegarde de nuit” permet de sauvegarder toutes vos photos plus rapidement. Il s’agit d’une évolution de la fonctionnalité de sauvegarde automatique déjà proposée dans l’application qui transforme les Freebox en un véritable centre de stockage et de partage de fichiers accessible à tout moment.

Autre nouveauté, il est désormais possible de supprimer plusieurs téléchargements en cours ou terminés, plus simplement mais aussi de consulter et gérer les traqueurs torrent depuis la vue détail d’un téléchargement.

Développée par l’opérateur, Freebox Files a été lancée en octobre 2022. Freebox offre un accès direct et simplifié à l’ensemble des fichiers stockés sur le disque dur de la Freebox ou sur un dispositif de stockage externe rattaché à celle-ci. Les abonnés peuvent notamment ajouter et lire des fichiers, et donc sauvegarder leurs photos et vidéos automatiquement sur le disque, et ainsi les retrouver à tout moment, cela évite tout problème de stockage sur votre smartphone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox