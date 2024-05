Canal+ ne corrigera pas un problème gênant rencontré sur son univers par les abonnés Freebox Delta et Révolution

Le guide électronique des programmes n’est plus actualisé depuis près d’un an dans l’univers Canal des Freebox Révolution et Delta (Devialet). Canal+ annonce qu’aucun développement ou correctif ne sont prévus.

Il faudra faire sans. Disponible notamment sur les Freebox Révolution, Delta-Devialet, One ou mini 4K, l’univers Canal permet aux abonnés Free qui disposent d’un abonnement à une offre Canal+ d’accéder à une interface dédiée développée par la filiale de Vivendi disponible dans la rubrique “télévision” et nommée tout simplement “Canal+”.

Plusieurs versions ont été déployées à travers le temps, sans oublier l’arrivée de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité depuis 2022 de gérer un bouquet de chaînes favorites, pour ne pas avoir à zapper parmi les centaines de chaînes disponibles. Si les bugs rencontrés étaient très souvent corrigés , ce n’est toutefois pas le cas pour la zapliste de cet univers sur les Freebox Révolution et Delta, laquelle ne s’actualise plus depuis bientôt 1 an selon plusieurs témoignages d’abonnés,

“Sur le player Devialet dans l’univers Canal l’EPG ne s’actualise plus… Typiquement, le programme en cours est la météo de 13h sauf que l’EPG est toujours sur la vignette journal. je parle parle du guide électronique des programmes en passant par la touche flèche vers le bas”, a fait savoir Spartanne le 17 mai sur le site de l’assistance de la filiale de Vivendi. L’équipe Canal lui a alors répondu : ” il n’u aura aucun développement ou correctif sur ces anciennes box”. A contrario, la Freebox mini 4K est épargnée, la zapliste s’actualise et tout fonctionne parfaitement.

