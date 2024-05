Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : plus de data gratuitement pour le forfait à 19,99€ et des arrivées sur les Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a lancé une nouvelle fonctionnalité que les abonnés n’attendaient plus sur le Player des Freebox Pop et Ultra : le PIP. Plus d’infos…

Free a déployé également une nouveauté sur Oqee pour iPhone, iPad et Apple TV. IL est désormais possible de sélectionner un profil au démarrage de l’application pour ne plus afficher tous les profils à chaque ouverture. Plus d’infos…

La nouvelle plateforme gratuite M6+ est disponible sur les Freebox, nous l’avons testée. Plus d’infos…

Il est de nouveau possible de migrer vers la Freebox Delta avec Player TV Free 4K. Plus d’infos…

De nouvelles Smart TV plus abordables sont disponibles pour les abonnés Freebox. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : Après son arrêt en France, Lionsgate+ fait son retour soudainement sur Prime Video avec un essai gratuit. Plus d’infos…

De nouveaux films arrivent gratuitement sur Oqee Ciné pour les abonnés Free comme Ma Sorcière bien-aimée avec Nicole Kidman, Les Pirates! Bons à rien, mauvais en tout, La Fin du silence et Envoyés très spéciaux. Plus d’infos…

La ‘Sauvegarde de nuit”, va permettre aux abonnés Freebox de sauvegarder toutes leurs photos plus rapidement via Freebox Files. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Pop, Ultra et mini 4K : du grand spectacle proposé par une nouvelle chaîne cinéma gratuite sur Pluto TV. Plus d’infos…

Nouveauté Free Mobile

Nouveau : Free Mobile augmente l’enveloppe de data de son forfait à 19,99€/mois lequel passe de 250 à 300 Go sans surcoût. Plus d’infos…

Le Google Pixel 8a est désormais directement disponible chez Free Mobile avec une promo. Plus d’infos…

Free vient d’activer d’un seul coup un nombre record d’antennes 4G. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Canal+ va lancer le 3 juillet une nouvelle offre Ciné+ OCS qui devrait être disponible sur les Freebox. Plus d’infos…

Attaqué sur son réseau 5G et ses débits, Free Mobile gagne en justice face à Orange. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : téléchargez gratuitement ces deux nouveaux jeux PC offerts, 100 Doors Games : Escape from School et The Forgotten City. Plus d’infos…

Free et Disney+ lancent un concours pour vous permettre de participer à un évènement exclusif, l’avant-première de “Becoming Karl Lagerfeld”. Plus d’infos…

Freebox Pop, Delta, Ultra, mini 4K et One : TF1 va proposer de nouveaux contenus en 4K sur sa chaîne dédiée. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox