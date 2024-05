De nouveaux films arrivent gratuitement sur Oqee Ciné pour les abonnés Free

Des pirates vraiment nuls, ma sorcière bien-aimée revisitée, et deux Gérard qui vont la paire au programme des nouveautés d’Oqee Ciné.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free Oqee Ciné continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ainsi, ce vendredi 17 mai de nouveaux films font leur apparitionsur la plateforme, gratuitement sur la chaîne 39, dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player ou via l’application Oqee sur de nombreux supports dont les téléviseurs LG depuis peu.

Au programme, une semaine spéciale Ma Sorcière bien-aimée avec le film qui réunit un duo comique inédit Nicole Kidman – Will Ferrell pour une nouvelle version enchantée de la série classique. Et pour retrouver la Samantha originale, l’intégrale de la série culte est aussi disponible sur Oqee Ciné.

Pour le week-end, comédie pour toute la famille avec Les Pirates! Bons à rien, mauvais en tout mais tellement rigolos quand ils essayent de remporter le titre de Pirate de l’année. Ils sont menés par le Capitaine Hugh Grant en VO, Edouard Baer en français.

Retour en France avec un thriller inquiétant dans les Vosges. Dans La Fin du silence, un jeune garçon en conflit avec ses parents trouve refuge auprès de chasseurs lors d’une battue. Avec eux, il apprend à tuer et disparaît au plus profond de la forêt…

Et pour finir, riez ou pas de l’idée calamiteuse des reporters de guerre incarnés par Gérard Jugnot et Gérard Lanvin dans Envoyés très spéciaux, celle de simuler l’Irak à Paris. Ils ratent leur avion et perdent tout l’argent de leur mission, la France se mobilise alors pour les faire libérer de ce prétendu kidnapping. Un engrenage hilarant qui va les emmener beaucoup plus loin que Barbès…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox