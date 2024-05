Le Media et Ouest-France candidats aux fréquences de la TNT

En attendant une liste définitive des candidats d’ici à quelques jours, deux nouveaux acteurs se sont positionnés pour récupérer une des fréquences remises en jeu en 2025.

En plus de Daniel Kretinsky et Alain Weil, le groupe Ouest-France et la chaîne de gauche le Média, qui a été lancée l’année dernière sur les Freebox après s’être longuement cantonné au web, ont également répondu à l’appel lancé par l’Arcom le 28 février dernier pour réattribuer quinze autorisations de diffusion sur la TNT. Ainsi, elles ambitionnent de remplacer l’une des chaînes dont les fréquences sont remise sen jeux à savoir C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, LCI, Paris Première, Canal+, BFM-TV, CNews, CStar, Gulli, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma et Planète +.

Ouest-France TV a pour sa part annoncé sa volonté de “raconter ce que vivent les Français” avec un “regard divertissant et ancré dans le réel”, tandis que le Média revendique son positionnement “en faveur des causes sociales et écologistes”. D’autres nouveaux entrants pourraient encore avoir fait candidature, les gruopes TF1 et M6 souhaitent pour le part poursuivre les diffusions de leurs chaînes dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, tout comme la chaîne NRJ12. Les candidats avaient jusqu’à mi-mai pour déposer leurs candidatures, avec une auditon publique prévue pour juillet, une préselection suivra et une négociations avant fin novembre. L’objectif est de délivrer les autorisations avant la fin 2024, pour que les chaînes soient opérationnelles en 2025.

Plusieurs critères guideront les choix de l’Arcom, en particulier “les critères du pluralisme de l’offre et de l’intérêt du public, qui sont inscrits dans la loi. Nous souhaitons qu’il y ait une grande diversité d’acteurs et nous voulons offrir aux téléspectateurs un très large choix, avec des formats de chaîne variés: chaines info, généralistes jeunesse…“. Il s’agit de la vague de renouvellement la plus importante depuis le lancement de la TNT au début des années 2000.

Source : Le Monde

