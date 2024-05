Deux nouveaux candidats pour reprendre l’une des fréquences TNT en 2025

Deux potentiels nouveaux entrants sur la TNT se sont fait connaître auprès de l’Arcom, alors que 15 fréquences sont remises en jeu.

Depuis le 28 février, les candidatures sont ouvertes pour le renouvellement de 15 fréquences de la TNT. Et des candidats de choix viennent de se présenter pour en reprendre une. Le premier est Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque, qui contrôle notamment le groupe de presse CMI France, la maison d’édition Editis ou encore le distributeur Casino. Il a également racheté les magazines du groupe Lagardère Active (Elle, Télé 7 jours…), a lancé l’hebdomadaire “Franc Tireur” et pourrait ainsi donc se faire une place dans le milieu de l’audiovisuel après avoir consolidé sa position dans divers secteurs.

Un autre candidat, plus connu des médias puisqu’il est l’ancien directeur de la branche media d’Altice, Alain Weil. L’homme d’affaires qui était aussi CEO de SFR en mai 2016 et avait lancé BFM TV, RMC Découverte et RMC Story a depuis récupéré toutes les parts de l’Express détenues par Patrick Drahi et cherche ainsi à lancer une chaîne “L’Express TV”. Il projette notamment de proposer un Late Show en Prime Time. Les candidats avaient jusqu’à mi-mai pour déposer leurs candidatures, avec une auditon publique prévue pour juillet, une préselection suivra et une négociations avant fin novembre. L’objectif est de délivrer les autorisations avant la fin 2024, pour que les chaînes soient opérationnelles en 2025.

Plusieurs critères guideront les choix de l’Arcom, en particulier “les critères du pluralisme de l’offre et de l’intérêt du public, qui sont inscrits dans la loi. Nous souhaitons qu’il y ait une grande diversité d’acteurs et nous voulons offrir aux téléspectateurs un très large choix, avec des formats de chaîne variés: chaines info, généralistes jeunesse…“. Il s’agit de la vague de renouvellement la plus importante depuis le lancement de la TNT au début des années 2000.

Source : Le Figaro

