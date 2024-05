Netflix supprime la fonctionnalité de téléchargement sur ordinateur

Dans une future mise à jour de son application pour ordinateur, Netflix a annoncé la suppression de la possibilité de télécharger des films et des séries.

Netflix annonce une mise à jour importante de son application pour Windows 10 et 11, qui va passer d’une application native à une web-app. Cette transition signifie que la fonctionnalité permettant de télécharger des séries et des films pour une visualisation hors connexion sera désactivée. Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur les utilisateurs qui dépendent du téléchargement pour accéder aux contenus dans des zones sans connexion Internet fiable, comme lors de voyages en avion ou en train.

Selon Netflix, cette modification répond à des statistiques d’usage, avec plus de 70% de la consommation sur télévisions et une utilisation moindre sur les ordinateurs. La nouvelle version de l’application, qui est prévue pour une sortie en juin, soutiendra également des événements en direct et l’offre avec publicité, ce qui aligne davantage l’expérience utilisateur sur les attentes modernes du streaming. Toutefois, cela limite les options pour ceux qui utilisent Netflix sur PC sans accès constant à Internet, en particulier parce que Netflix n’offre pas d’application similaire pour les utilisateurs de Mac.

Cette évolution de Netflix reflète une tendance plus large dans le domaine technologique, où les entreprises adaptent leurs services pour maximiser l’efficacité et la sécurité tout en répondant aux préférences majoritaires des utilisateurs. Cependant, elle pose des défis significatifs pour certaines parties de sa base d’utilisateurs, notamment ceux qui comptent sur la flexibilité du téléchargement pour gérer leurs habitudes de visionnage.

Source : BFM

