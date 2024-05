Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : la Freebox Pop encore plus sexy, Free Mobile se lance ailleurs, un mariage historique échoue…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

15 mai 1973 : inauguration du plus grand centre téléphonique d’Europe à Paris

Le 15 mai 1973, le Ministre des Postes et Télécommunications Hubert Germain inaugure, en présence du Premier Ministre Pierre Messmer le centre téléphonique de Paris-Tuileries, qui fut alors le plus important d’Europe en termes de taille et de capacité. A l’époque de son annonce, le projet avait fait polémique puisque se plaçant dans un quartier important de Paris, proche du Louvre. Et l’architecture administrative française n’avait pas vraiment le vent en poupe, nous avons d’ailleurs retrouvé un petit reportage pour vous plonger un peu dans le passé et permettre à ceux qui ne l’ont pas vécu (comme votre rédacteur) de voir comment étaient perçus les centres téléphoniques en France, dans les années 70.

15 mai 2019 : les prix des appels et SMS vers les pays de l’UE baissent

Fini de se ruiner lorsque l’on a un ami est en voyage et que l’on souhaite communiquer. Après avoir été votée en novembre de l’année précédente, la nouvelle réglementation du Parlement européen visant à plafonner le coût des appels intra-européens est mise en place le 15 mai 2019.

Concrètement, depuis cette date, les opérateurs ne sont plus autorisés à vous faire payer plus de 19 centimes la minute pour un appel vers un autre pays d’Europe et le coût des SMS est quant à lui limité à 6 centimes, sans limite d’usage. A titre de comparaison, en 2016, un appel vers un pays surtaxé pouvait vous coûter jusqu’à 1.99€ la minute. Cette réglementation faisait suite à la fin des frais d’itinérance en Europe.

17 mai 1865 : naissance de l’Union télégraphique internationale

Du 1er mars au 17 mai 1865, les délégués de vingt pays européens se réunissent au salon de l’horloge du palais d’Orsay à Paris, sur invitation de la France, pour harmoniser le service du télégraphe entre les principaux États européens. Pour Louis Napoléon Bonaparte, le futur empereur Napoléon III, une économie moderne avait besoin de communications rapides qui ne devaient pas s’arrêter aux frontières.

Le nouveau traité s’appliquait à tous les pays et proposait un cadre de normalisation des équipements de télégraphie, des instructions d’exploitation uniformes ainsi qu’une tarification et des règles comptables internationales communes. Le franc français fut adopté comme unité monétaire pour tous les comptes internationaux et l’on demanda aux compagnies télégraphiques privées des États membres de la nouvelle Union télégraphique internationale de se conformer au traité et à ses règles et règlements.

En 1932 elle prend son nom actuel Union internationale des télécommunications et est rattachée à l’ONU en 1949. L’institution attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite, élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies et s’efforce d’améliorer l’accès aux TIC pour les communautés mal desservies.

Délégués à la Conférence télégraphique internationale de Paris, 1865. Source : Archives historiques de l’Union internationale des télécommunications

17 mai 2022 : Free Caraïbes est lancé

Au cours d’une conférence de presse au Simon Hôtel à Fort-de-France en Martinique le 17 mai 2022, Xavier Niel a lancé Free Caraïbe. Et comme à l’accoutumée, l’opérateur a cassé les prix en lançant un forfait “6 fois moins cher que les offres concurrentes”, sans engagement et incluant 120 Go à 9,99€/mois. Les appels, SMS et MMS sont illimités “dans la zone locale”. Ajouté à cela, 25 Go en roaming depuis 40 destinations. Attendu depuis des années dans ces territoires, l’opérateur a ainsi posé la première pierre de sa présence en Martinique, Guadeloupe et Guyane.

18 mai 2021 : c’est officiel, TF1 tente de racheter M6… sans succès

Une union maudite s’il en est. Le mariage était officiellement annoncé entre les deux grands groupes audiovisuels pour créer un acteur très fort sur le marché européen. Cependant, un tel accord est soumis à l’autorité de la concurrence et de nombreuses exigences pour assurer qu’une situation de monopole n’émerge pas. Finalement, la tâche s’avèrera trop ardue et les deux acteurs lâcheront l’affaire en septembre 2022.

18 mai 2022 : Amazon Prime offert pour séduire avec la Freebox Pop

Offert pendant 6 mois depuis décembre 2021 aux nouveaux et anciens abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime a été proposé temporairement sans surcoût aux abonnés Freebox Pop à partir du 18 mai 2022. Free envoyait en effet à cette période un mail à ses clients Pop pour leur annoncer qu’ils bénéficiaient eux-aussi désormais de la même période de gratuité. De quoi profiter de tous les avantages inclus dans l’abonnement comme l’accès à Prime Video et Music Prime, ou encore la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles sur le site d’Amazon. Cette promotion est d’ailleurs encore d’actualité lorsque l’on cherche à s’abonner à la Freebox Pop.

19 mai 2016 : Orange lance la Livebox 4

L’opérateur historique a lancé sa nouvelle Livebox sept ans auparavant. À l’époque de son lancement le 19 mai 2016, beaucoup de changement étaient proposés par ce nouveau modèle, avec notamment l’intégration de la 4K, un WiFi 4 fois plus rapide. L’accent était mis sur la connectivité et l’adaptabilité au monde des objets. Une estimation faisait état de 7 écrans connectés par foyer, donc Orange s’est adapté à l’hyper connectivité. Le débit cumulé de 1.9 Gbit/s permettait de pouvoir connecter jusqu’à 10 écrans maximum au même moment. Elle a depuis été remplacée par la Livebox 5 puis 6 pour l’offre Max.

