Free annonce offrir Amazon Prime et son armada de services à tous les abonnés Freebox Révolution pendant 6 mois

C’est Noël avant l’heure chez Free. L’opérateur annonce le lancement d’une “offre exceptionnelle” à destination de ses nouveaux et anciens abonnés Freebox Révolution. L’abonnement à Amazon Prime leur est offert pendant 6 mois.

“Dès aujourd’hui, les abonnés Freebox Révolution bénéficient d’une offre exceptionnelle avec 6 mois d’abonnement Amazon Prime offerts, puis 5,99€/mois, sans engagement, pour toute nouvelle souscription à l’option Amazon Prime dans leur Espace Abonné”, annonce Free ce 7 décembre. Plus d’un an après le lancement de Prime Video grand rival de Netflix, sur la box iconique de l’opérateur, les abonnés profitent d’une première promo alléchante. De quoi contenter le plus grand nombre à l’heure où Canal+ Séries et Disney+ sont offerts respectivement 1 an et 6 mois aux clients Delta et Pop.

Bonne nouvelle, la gratuité d’Amazon Prime concerne aujourd’hui autant les nouveaux abonnés Freebox Révolution et que les anciens. Avec cette offre, des millions de clients vont pouvoir profiter de tous les avantages Amazon Prime sans débourser un centime :

Prime : Prime Video : des milliers de films et séries populaires, pour toute la famille, à regarder et à télécharger.

Amazon Music Prime : 2 millions de titres sur tous les appareils, sans publicité. Disponible en France métropolitaine uniquement.

Avantages de livraison : la livraison prioritaire gratuite (ou 0.01€ par livre) et la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles.

Prime Reading : des centaines d’ebooks à emprunter. Des romans, des polars, des bandes dessinées ou encore des livres pour enfants.

Prime Gaming : des jeux tous les mois, du contenu exclusif, des abonnements à une chaine Twitch, et bien plus encore.

Accès Prioritaire aux Ventes Flash : un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des Ventes Flash éligibles.

Amazon Photos : stockage gratuit et illimité de photos.

Audible : les deux premiers livres audio sont gratuits.

Courses alimentaires : livraison et/ou retrait Drive, le jour même, des courses du quotidien avec nos partenaires tels que Monoprix et Casino.

Les abonnés Freebox peuvent retrouver l’application Prime Video directement depuis le menu « Vidéos » de leur Freebox Révolution mais

aussi sur leur smartphone, PC, tablette… Jusqu’à 3 écrans en simultané. L’offre s’adresse aux abonnés qui ne sont pas déjà membres Amazon Prime.

Pour rappel, incluse dans l’abonnement Delta, ce service d’Amazon est accessible sur les Freebox mini 4K, Pop et One au prix de 5,99€/mois, avec 30 jours offerts.