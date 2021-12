Abonnés Freebox Pop et mini 4K, vous pouvez recevoir les notifications de votre smartphone sur votre téléviseur

Univers Freebox vous propose de découvrir l’application Notifications for Android TV. Elle permet, comme son nom l’indique, de recevoir les notifications depuis son smartphone, mais pas seulement.

Si vous êtes toujours à l’affut de vos notifications, voici une application qui pourrait vous être utile. Nommée Notifications for Android TV, elle permet d’établir la communication entre votre smartphone et votre player Freebox afin d’afficher les notifications directement sur votre téléviseur. Univers Freebox l’a testée. Voici comment elle fonctionne.

Installer l’application sur votre player Freebox

Pour commencer, il va falloir installer l’application Notifications for Android TV sur votre player, après l’avoir cherchée sur le Play Store de Google. La dernière version en date est estampillée 4.6.0 et remontre au 14 octobre 2018. Le téléchargement pèse quelques mégaoctets.

Des autorisations seront sans surprise à valider par l’utilisateur.

Une fois l’application lancée, un message invitera à télécharger l’application côté smartphone ou tablette tactile.

Installer l’application sur votre smartphone

Côté smartphone ou tablette, il va donc falloir lancer le Play Store et chercher l’application.

Au premier lancement de l’application, vous serez invités à valider l’accès aux notifications et à sélectionner le player Freebox vers lequel envoyer les notifications. Nos players Freebox mini 4K et Freebox Pop étaient détectés assez facilement à chaque fois.

L’application et son paramétrage

Depuis l’application sur smartphone, vous pourrez activer/désactiver la transmission des notifications ou encore envoyer des messages de test pour vérifier que tout fonctionne (Send test message). Pour que tout fonctionne, il faudra bien évidemment que l’équipement Android TV et le smartphone soient connectés au même réseau Wi-Fi.

Depuis les paramètres, accessibles en tapotant sur les trois petits points en haut à droite, il sera possible d’ajuster l’emplacement des notifications, leur couleur de fond ou encore leur temps d’affichage. Par défaut, la fenêtre de notification est positionnée en bas à droite avec un fond gris.

Notifications

Une fois la connexion établie, vous pourrez, par exemple, être averti de la réception d’un SMS ou d’un appel. Nous avons même reçu nos notifications Gmail.

Ci-dessous, le message apparaissant lors d’un test du service depuis l’application :

Un canal de communication à la maison

Quitte a établir un canal de communication entre le smartphone et le player Android TV, autant l’exploiter pleinement. En tapoter sur “Send custom message”, il sera ainsi possible d’envoyer un message depuis l’application sur smartphone pour l’afficher sur le téléviseur.

De quoi glisser un “à table” au moment du dîner, “fais plutôt tes devoirs” au retour de l’école ou “éteins la télé et dors” lorsqu’il est temps d’aller au lit. Même plus besoin de s’égosiller depuis l’autre bout de la maison.

VERDICT

Notifications for Android TV fonctionne parfaitement sur les players Freebox Pop et Freebox mini 4K. Elle propose même une petite fonction que l’on n’aurait pas forcément attendue. Seul hic : l’application n’est pas disponible en français et n’a pas reçu de mise à jour depuis plus de 3 ans. Il faudra donc composer avec l’anglais au moment du paramétrage. Mais rien de totalement bloquant non plus.