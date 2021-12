Free lance un nouveau concours pour les fans de Netflix

Free ne s’arrête plus et lance un nouveau concours sur Twitter aux couleurs de Netflix, en mettant en valeur la série Sex Education.

Après la Casa de Papel, c’est un tout autre genre de programme qui fait l’objet d’un concours made in Free. L’opérateur de Xavier Niel fait gagner des jeux de cartes et de sweatshirts estampillés Sex Education sur Twitter.

Pour participer, il suffit de suivre le compte officiel de Free (@Free) et de poster vos attentes concernant la future saison de cette série comique abordant l’identité et la sexualité de jeunes adolescents avec un humour cinglant.

Vous avez adoré SEX EDUCATION et les aventures d'Otis, Maeve, Eric et cie, mais ils vous manquent déjà ? Participez en suivant @free pour tenter de gagner des jeux de cartes et des sweats, en nous disant ce que vous attendez de la prochaine saison. 👩‍❤️‍👨 @NetflixFR pic.twitter.com/rpTVV8QIaR — Free (@free) December 7, 2021

Pour rappel, Netflix est disponible sur l’ensemble des Freebox et sa formule “Essentiel” avec un écran et une définition SD est incluse dans les offres Freebox Delta et One. Tous les abonnés Freebox peuvent cependant opter pour l’une des trois formules via une option depuis leur espace abonné Free.