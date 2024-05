Free propose une nouvelle salve de films et séries gratuits à ses abonnés Freebox et Free Mobile

Une aventure pour toute la famille, deux films de Tommy Lee Jones ou encore une série avec un retour dans le passé sont au programme de la sélection d’Oqee Ciné cette semaine.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free Oqee Ciné continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ainsi, ce 26 avril, de nouveaux films et une série sont désormais disponibles sur la plateforme, gratuitemetn sur la chaîne 39, dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player ou via l’application Oqee sur de nombreux supports dont les téléviseurs LG depuis peu.

Le monde secret des émojis plonge au cœur de nos téléphones portables, où ces petits personnages cohabitent avec toutes les autres applications. Un voyage pour toute la famille avec les voix de Jérôme Commandeur, Jonathan Cohen et Caroline Receveur.

Cette semaine, ne manquez pas Tommy Lee Jones dans deux films qu’il a réalisés lui-même. Dans The Homesman, il partage l’affiche avec l’impressionnante Hilary Swank pour une aventure intense dans le Far West. Et dans Trois enterrements, il incarne un homme prêt à tout pour honorer la promesse faite à son meilleur ami, un voyage dangereux au Nouveau-Mexique qui révélera toute la grandeur de cet immense acteur.

Vous préférez l’élégance et les histoires de cœur ? Alors, embarquez à bord de Pan Am avec les hôtesses de l’air et les pilotes de cette mini-série qui vous fera voyager dans les années 60, avec les séduisantes Margot Robbie et Christina Ricci.

La comédie La Lune et le téton nous fait pénétrer dans le monde surréaliste et sensuel du réalisateur ibérique Bigas Luna, où la sublime Mathilda May incarne l’objet du désir et Gérard Darmon un motard pétomane.

Dans les années 50, à la prestigieuse université de Wellesley, on considère que la plus grande réussite des jeunes filles est de rencontrer leur futur mari sur le campus. L’arrivée de Julia Roberts, jeune professeure idéaliste progressiste, bouscule les a priori et dépoussière les traditions pour l’émancipation de ses élèves Kirsten Dunst et Maggie Gyllenhaal dans Le sourire de Mona Lisa de Mike Newell.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox