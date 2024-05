Streaming illégal : Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ont bloqué plus de 1500 noms de domaines en 2023

La lutte contre le piratage et le streaming illégal continue de s’intensifier pour l’Arcom, qui a vu doubler son nombre de demandes de blocages adressées aux opérateurs.

Différents dispositifs ont été mis en place pour lutter contre le piratage et le streaming illégal dans l’Hexagone. Si l’Arcom se félicite d’une baisse de l’audience illicite sur l’année 2023, elle dresse également un bilan du nombres d’interventions qui ont été nécessaires dans le cadre de cette lutte.

Ainsi, en 2023, ce sont 10544 noms de domaines qui ont été bloqués par Free, SFR, Orange et Bouygues suite à la demande de l’autorité de régulation de l’audiovisuel. “L’accord conclu le 18 janvier 2023 entre l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS), d’une part et, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms, Orange, Bouygues Télécom et SFR) auquel se joint le groupe Iliad, d’autre part, a permis d’accélérer significativement le traitement et l’exécution par les FAI des mesures de blocage demandées en actualisation par les

titulaires de droits” affirme l’Arcom, affichant un temps de traitement moyen des demandes de 6 jours ouvrés.

La majorité des mesures de blocages ont concerné des sites de live streaming ainsi qu’une centaine de services IPTV. Et depuis janvier 2022, le niveau de consommation du streaming en direct illicite est en baisse de 26% par rapport à 2021.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox