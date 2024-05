Totalement Fibrés : nouvelle offre promo Free Mobile, ça bouge sur le streaming de la Freebox etc.

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Cette semaine, nous abordons plusieurs nouveautés dont la nouvelle proposition de Free Mobile sur Veepee. Nous revenons également en détail sur le succès possible de Qiara et des changements côté streaming. Sans oublier les rubriques classiques comme le Up and Down et le chiffre de la semaine… Rendez-vous vendredi dans deux semaines à 17h30 pour la prochaine émission !



