Orange annonce l’arrivée prochaine de France 2 en 4K pour ses abonnés

L’opérateur historique est le premier à officiellement annoncer l’arrivée de la version UHD de France 2 sur ses box.

Après un faux départ chez SFR, ce sera donc sur les décodeurs compatibles 4K d’Orange que France 2 UHD fera son entrée chez les opérateurs français. L’opérateur historique annonce en effet l’arrivée de la chaîne durant le mois de mai sur le canal 902.

La chaîne sera bien sûr gratuite et si pour l’instant elle propose du contenu upscalé, des émissions proposées nativement en UHD avec HDR10 seront proposées pendant les Jeux Olympiques de Paris. Elle est d’ores et déjà disponible chez des millions de français via la TNT à la condition de posséder un téléviseur compatible. Le déploiement doit se poursuivre et une déclinaison de France 3 en 4K est également prévue, bien qu’elle ne serait active que durant la période des JO.

