Déploiement de la 4G : dans un mois plutôt calme, Free Mobile garde le cap

L’ANFR vient de publier les chiffres de déploiement des réseaux mobiles 4G et 3G durant le mois d’avril.

Au 1er mai, 67 272 sites 4G sont autorisés en France par l’ANFR. En métropole, 63 838 sites 4G sont autorisés, dont 58 930 sont en service. Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois d’avril : elles se sont accrues de 0,4 %. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,4 %.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Bouygues Telecom (27 682 sites, + 161 en avril 2024) ;

Free Mobile (26 650 sites, + 172 en avril 2024).

Orange (30 769 sites, + 58 en avril 2024) ;

SFR (26 813 sites, + 177 en avril 2024) ;

Focus sur le déploiement 4G de Free

Le mois d’avril n’a pas été marqué par un nombre de déploiement exceptionnel de la part d’un opérateur en particulier. On peut cependant noter qu’Orange n’a activé que 58 sites, quand la moyenne de ses concurrents tyourne autour des 170 activations. Du côté de Free Mobile, sur les 172 mises en services réalisées sur le mois précédent, on compte 142 activations dans la bande 1800 et 161 en 2100 avec toujours une majorité d’activation de sites utilisant la bande 700 MHz. On peut ainsi noter que sur la bande de fréquences chères à l’opérateur, il reste incontestablement premier avec 26165 antennes, mais est aussi premier de loin sur la bande 2600 avec plus de 20 000 antennes quand la concurrence reste autour des 12000 sites actifs.

A noter que Free utilise ses fréquences fétiches, les 700MHz, pour la 4G mais également pour déployer son réseau 5G. Ce déploiement massif de Free permet donc de proposer une couverture nationale dès le lancement de ses offres. Le débit sera par contre à peine plus élevé que pour la 4G.

Variation du déploiement 4G au cours du mois de mars

Free avance encore sur le déploiement 3G

Outre la 4G, Free continue le déploiement de sites 3G, avec 186 sites supplémentaires activés sur le mois de février pour un total de 26 718 sites 3G activés. Free est donc de plus en plus proche de SFR puisqu’il n’y a que 19 sites 3G d’écart. Il ne serait pas surprenant qu’à ce rythme, SFR soit dépassé le mois prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox