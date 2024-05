Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom travaillent à renforcer leurs réseaux pour les JO

15 millions de visiteurs sont attendus pour les JO de Paris et autant de personnes à connecter à internet, les opérateurs sont sur le branle-bas de combat.

Pour partager les exploits tout comme les moments de vacances, de nombreux touristes vont utiliser le réseau mobile cet été durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour éviter que les réseaux soient surchargés, les opérateurs redoublent ainsi d’efforts pour se préparer à l’équivalent de 40 Coupes du monde de football en simultané en termes de volumes de données selon Orange.

Un vrai défi qui impose opérateurs de déployer des équipements supplémentaires sur les sites olympiques, notamment à Paris. L’opérateur historique est partenaire premium et fournisseur officiel et exclusif pour la connectivité des sites, et la directrice générale du groupe entend faire de ces JO “les plus connectés de l’histoire”. Ainsi, ce sont 1000 personnes qui seront mobilisées pour assurer la connectivité des visiteurs, mais aussi de 6000 journalistes et des 15000 athlètes attendus, tant en Wifi qu’en 5G ou en fibre optique sur l’ensemble des 120 sites olympiques.

La couverture 5G et fibre du village olympique, des gares, des aéroports et des centres de presse doit également être améliorée et ce sont ainsi 400 000 km de fibre optique, mais aussi des antennes mobiles qui sont déployées dans les zones où une affluence importante est à prévoir. Des antennes temporaires seront installées au bord de la Seine, dans les fans zones, la Marina de Marseille ou encore dans le village des athlètes de Lille. Mais des installations plus pérennes en 5G sont également prévues pour améliorer la connectivité des français durablement.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox