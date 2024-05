Abonnés Freebox et Amazon Prime : téléchargez gratuitement deux jeux PC tirés de sagas cultes

LEGO Star Wars III: The Clone Wars permettra aux fans d’explorer la galaxie de Star Wars à l’infini et de rire à leur guise grâce au jeu LEGO le plus humoristique, le plus accessible et le plus riche en action à ce jour. Les joueurs profiteront de tout nouveaux mécanismes de jeu qui leur permettront de créer, de contrôler et d’explorer une galaxie très, très lointaine, comme jamais auparavant. Le jeu promet des graphismes à couper le souffle, de nouveaux personnages et de nouveaux niveaux, ainsi que l’humour ironique caractéristique de l’univers LEGO.



Enfin, plongez-vous dans une licence marquante dans le jeu vidéo. Tomb Raider part à la découverte des débuts intenses et rudes de Lara Croft et comment elle est passée du statut de jeune femme à celui de survivante endurcie. Armée uniquement d’un instinct brut et de la capacité de dépasser les limites de l’endurance humaine, Lara doit se battre pour découvrir la sombre histoire d’une île oubliée afin d’échapper à son emprise implacable.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.