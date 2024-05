Orange, SFR et Bouygues Telecom se préparent pour toucher le pactole durant les JO

Avec environ deux millions de touristes extra-européens attendus à Par(isd pour les Jeux Olympiques, les opérateurs planchent sur des forfaits mobiles dédiés.

15 millions de touristes attendus cet été, dont 2 millions venant d’un autre continent. Les américains, chinois, japonais, brésiliens et ainsi de suite auront tout autant envie de partager les moments forts de la compétition ou leur expérience de touristes en France que nos voisins européens, et les opérateurs entendent bien les aider avec des forfaits faits sur mesure. « Les opérateurs font tout pour que ces clients aillent chez eux et pas chez la concurrence le temps des JO », constate Alexandre Pébereau, PDG de Tofane, un opérateur télécoms de gros spécialisé dans les télécommunications internationales.

SFR va ainsi lancer un forfait “European Travel” à la mi-juin, qui coûtera 35 € par mois avec 60 Go de données 5G, les appels illimités en Europe et 2h d’appels vers le reste du monde, Bouygues Telecom va lui aussi lancer ce type d’offre et aussi muscler son offre “My European eSIM”. D’après les informations des Echos, Orange aussi prépare son propre forfait JO. Avec ces tarifs, les opérateurs entendent ainsi réaliser de très belles marges, d’autant que les touristes risquent également de faire augmenter les revenus de roaming, d’où l’intérêt particulier pour les visiteurs extraeuropéens. Le trafic sur les réseaux mobiles devrait augmenter de 80% à 100% pendant l’été, contre 30% à 40% habituellement.

