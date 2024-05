Offre flash sur la Freebox : un service de streaming 100% cinéma à 1€

Une nouvelle promo sur la Freebox pour découvrir le service de streaming Filmo qui propose une offre 100% cinéma.

FilmoTV est un service de VOD disponible dans la rubrique Vidéo Club de la Freebox. Outre les location à l’unité, il propose aussi un Pass Cinéma Illimité qui vous donne accès à plus de 1000 films d’hier et d’aujourd’hui en SD, HD, VF, VO, des bonus, des interviews et des exclusivités chaque mois . C’est sur ce Pass Cinéma Illimité que Filmo TV propose à 1 euro par mois durant 2 mois pour toutes souscriptions avant le 3 juin.

Ce pass est bien sûr illimité, sans publicité. et résiliable à tout moment. Au delà des 2 mois de promotion, l’offre passera 6,99€/mois sauf si résilier à l’issue des 2 premiers mois. Pour accéder à cette offre, il faut vous rendre dans la rubrique “vidéo à la demande” de votre Freebox puis de sélectionner le service Filmo TV

