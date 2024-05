Free vient d’activer d’un seul coup un nombre record d’antennes 4G

Free Mobile vient d’activer plus de 3000 antennes 4G 2100 MHz, c’est du jamais vu !

Chaque mois, nous vous rapportons le nombre d’activations de sites et de fréquences mobile pour chaque opérateur. Ces activations mensuelles se comptent généralement en quelques centaines maximum. Mais en suivant la mise à jour hebdomadaire de l’open data de l’ANFR, on constate que Free vient de procéder à l’activation d’un nombre exceptionnel de fréquences 4G 2100 MHz, comme l’a constaté vachegti.

En effet, en un peu plus d’une semaine, l’opérateur vient de déclarer 3370 nouvelles activations. Le nombre d’antennes 4G 2100 MHz passe ainsi de 10 448 à 13 818 en 2 semaines. Une augmentation considérable de plus de 30% qui permet d’un seul coup à Free Mobile d’améliorer sa couverture et ses débits 4G.

Comparaison des activations annoncées par l’ANFR entre la semaine 18 et la semaine 20:

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox