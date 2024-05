Le projet de fusion de l’audiovisuel public déjà bousculé

Alors que la fusion des différents acteurs du secteur public semblait sur de bons rails, une annonce du ministre des Affaires étrangères vient compliquer l’affaire.

Regrouper les différents acteurs du service public dans une même entité ne sera pas vraiment de tout repos. Alors que les syndicats de France Télévisions et Radio France ont déjà annoncé des préavis de grève, c’est du côté du Parlement et du ministère des Affaires étrangères qu’un obstacle émerge.

En effet, la Commission des Affaires culturelles s’est opposée à intégrer France Médias Monde (France 24, RFI…) dans le holding, avec également un positionnement de la part du ministre Stéphane Séjourné, qui a indiqué “Je suis et nous sommes favorables à l’exclusion de l’audiovisuel extérieur de ce qui est aujourd’hui en préparation“. LA responsable de l’amendement mettant France Médias Monde en dehors du projet explique qu’il “y a une guerre de l’info partout, et ce n’est pas le bon moment de détourner les équipes de France Médias Monde de ses missions, à savoir informer des publics à l’étranger de manière fiable et lutter contre la désinformation“. Elle entend ainsi éviter une situation ou deux “géants” (France Télévisions et Radio France) piétinent un “Petit Poucet” (France Médias monde).

D’autant que cette entreprise représente moins de 10% du budget de l’audiovisuel public. Pour certains, cependant, l’exclusion de France Médias Monde pourrait couper l’herbe sous le pied du projet de fusion. D’autres estiment cependant que le coeur du projet est surtout le rapprochement entre France Télévisions et Radio France.

Source : Les Echos

